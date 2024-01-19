В Улан-Удэ изменили расписание автобуса в выходные дни

В Улан-Удэ на маршруте №46а с 20 января будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления схемы движения маршрута №46а от площади Советов до микрорайона Батарейка. В администрации города заявили, что изменения в расписании сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.Напомним, что накануне, 15 января, было изменено расписание маршрута №46а в будние дни.Актуальный график представлен в карточках: