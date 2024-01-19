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В Улан-Удэ изменили расписание автобуса в выходные дни

В Улан-Удэ изменили расписание автобуса в выходные дни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснулись маршрута №46а

В Улан-Удэ на маршруте №46а с 20 января будет действовать новое расписание в выходные дни. Это связано с увеличением времени на рейс из-за продления схемы движения маршрута №46а от площади Советов до микрорайона Батарейка. В администрации города заявили, что изменения в расписании сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

Напомним, что накануне, 15 января, было изменено расписание маршрута №46а в будние дни.

Актуальный график представлен в карточках:

Улан-Удэ общественный транспорт автобус

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