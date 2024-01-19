В Бурятии инспекторы нацпарка заехали на дальний кордон

До пункта назначения они добирались на аэролодке



В Бурятии инспекторы Забайкальского национального парка заехали на дальний кордон. Первая смена службы охраны уже приступила к дежурству на контрольно-наблюдательном пункте Малая Черемшана.



- Из-за тёплой погоды лёд Байкала остаётся неустойчивым, поэтому с целью безопасности сотрудников повезли на аэролодке «Пиранья-6». По пути следования провели замеры льда и наметили будущую дорогу на зимний период, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Работа инспекторов на контрольно-наблюдательном пункте продолжится до поздней весны.

