Власти решили, что ситуация в республике стабилизировалась
В Бурятии отменили режим повышенной готовности, который вводили в декабре из-за сильных морозов. Соответствующее распоряжение за подписью главы республики Алексея Цыденова опубликовали накануне на официальном сайте правительства РБ.
Это решение власти объяснили «стабилизацией обстановки, связанной с аномально холодной погодой».
Прежнее распоряжение уже признали утратившим силу. Как сообщал «Байкал-Daily», с наступлением зимы Бурятию накрыли аномальные холода. Из-за этого школы массово переходили на удалёнку. В Улан-Удэ на неё тогда перевели 52 СОШ. В некоторых учебных заведениях дистант был частичным.
В Бурятии отменили повышенную готовность, объявленную из-за лютых морозов
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