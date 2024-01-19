Светлана Гомбоева выиграла соревнования в Орле
Чемпионат России по стрельбе из лука завершился 18 января в городе Орёл. В турнире участие приняли спортсмены Бурятии.
Первое место в стрельбе из классического лука у женщин завоевала серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева (тренер К. Эрдыниев). Третье место у мужчин в стрельбе из классического лука выиграл Эрдэм Цыдыпов (тренер А. Хамнагдаев).
Также бронзовые медали выиграли в стрельбе из классического лука выиграли команда мужчин в составе: Эрдэма Цыдыпова, Цырена Балтакова и Сергея Цыренова, а также женщины в составе: Светланы Гомбоевой, Татьяны Бадмажаповой и Эржэны Очировой. Об этом сообщает республиканская спортивная школа олимпийского резерва.
Забайкальские лучники по итогам состязаний в дисциплине «классический лук» среди мужчин выиграли две медали: «золото» - у Сандана Намсараева, а «серебро» – у Кирилла Батуева. Среди женщин серебряную медаль завоевала Бальжин Доржиева.
В дисциплине «классический лук – бесприцельный» среди женщин победу одержала Намжила Дагбаева, серебряным призёром стала Дулма Мункуева.
Среди мужских команд в классическом лук сборная Забайкалья в составе Галсана Базаржапова, Арсалана Балданова и Бэлигто Цынгуева завоевали «серебро». Туяна Дугарова, Виктория Намдакова и Валерия Цырендоржиева стали первыми среди женщин.
- Среди мужских команд в блочном луке забайкальцы Александр Дамбаев, Рыгзэн Дугаров и Ешидоржо Ринчинов стали бронзовыми призёрами, - рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Лучница Бурятии завоевала звание чемпионки России
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