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В мэрии Улан-Удэ отчитались о ремонте уличного фонаря

В мэрии Улан-Удэ отчитались о ремонте уличного фонаря
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проблему решили через «Активного горожанина»

В Улан-Удэ с помощью сервиса «Активный горожанин» починили уличный фонарь. Об этом сообщила администрация города.

Сообщается, что горожане обратили внимание на неработающий фонарь на улице Вакарина. Сотрудники МБУ «Горсвет» приняли запрос и провели ремонт. Сейчас освещение вновь работает.

- Если у вас есть информация о проблемах города, требующих оперативного решения, просим оставить обращение через сайт «Активный горожанин» – так вы поможете её решить, - говорится в сообщении мэрии.  
уличное освещение

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