Об этом рассказали в Бичурском районе
Охотничьи хозяйства в Бичурском, Муйском, Заиграевском, Баунтовском, Прибайкальском районах Бурятии совместно с Бурприроднадзором сконцентрируются на подсчёте кабарги.
- Остановились на изменениях численности кабарги за последние 15 лет. Этот вопрос обсуждался на правительственном уровне России, и мы в свою очередь анализируем динамику. На сегодняшний день мы видим, что процент численности кабарги растёт, особенно в закреплённых территориях в сравнении с общедоступными, - сообщили в Бурприроднадзоре.
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
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