В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу

Об этом рассказали в Бичурском районе



Охотничьи хозяйства в Бичурском, Муйском, Заиграевском, Баунтовском, Прибайкальском районах Бурятии совместно с Бурприроднадзором сконцентрируются на подсчёте кабарги.



- Остановились на изменениях численности кабарги за последние 15 лет. Этот вопрос обсуждался на правительственном уровне России, и мы в свою очередь анализируем динамику. На сегодняшний день мы видим, что процент численности кабарги растёт, особенно в закреплённых территориях в сравнении с общедоступными, - сообщили в Бурприроднадзоре.

