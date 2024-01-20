Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
В Бурятии с 17 по 18 февраля пройдут чемпионат и первенство республики по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический». Соревнования проведут в большом спортивном зале дома спорта Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ.
К участию допускаются спортсмены Бурятии, достигшие 12 лет на момент соревнований и имеющие не ниже I юношеского спортивного разряда. Также допускаются спортсмены из других регионов Российской Федерации. Мандатная комиссия и судейская коллегия состоятся 16 февраля в доме спорта БГУ.
Первенство Бурятии по пауэрлифтингу проводится среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 лет. Чемпионат республики проводится среди мужчин и женщин 24 года и старше. В рамках чемпионата состоится первенство среди ветеранов, где у мужчин и женщин будут учитываться возрастные категории:
– 40-49 лет;
– 50-59 лет;
– 60-69 лет;
– 70 и старше.
Каждый участник соревнований может выступить в двух видах дисциплин пауэрлифтинга: жим и жим классический. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве:
– командный зачёт среди мужчин (состав команды не более 9 человек);
– командный зачёт среди женщин (состав команды не более 9 человек).
Программа соревнований
17 февраля
7:30-9:00 – Взвешивание всех весовых категорий у мужчин и женщин
9:30-12:30 – Соревнования среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)
13:00 – Парад открытия соревнований
13:30-18:00 – Продолжение соревнований
18:30 – Награждение участников соревнований
18 февраля
7:30-9:00 – Взвешивание всех весовых категорий у мужчин и женщин
9:30-18.00 – Соревнования среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)
18:30 – Награждение участников соревнований
19:00 – Парад закрытия соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
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