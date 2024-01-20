В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу

Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме



В Бурятии с 17 по 18 февраля пройдут чемпионат и первенство республики по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический». Соревнования проведут в большом спортивном зале дома спорта Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ.



К участию допускаются спортсмены Бурятии, достигшие 12 лет на момент соревнований и имеющие не ниже I юношеского спортивного разряда. Также допускаются спортсмены из других регионов Российской Федерации. Мандатная комиссия и судейская коллегия состоятся 16 февраля в доме спорта БГУ.



Первенство Бурятии по пауэрлифтингу проводится среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 лет. Чемпионат республики проводится среди мужчин и женщин 24 года и старше. В рамках чемпионата состоится первенство среди ветеранов, где у мужчин и женщин будут учитываться возрастные категории:

– 40-49 лет;

– 50-59 лет;

– 60-69 лет;

– 70 и старше.



Каждый участник соревнований может выступить в двух видах дисциплин пауэрлифтинга: жим и жим классический. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве:

– командный зачёт среди мужчин (состав команды не более 9 человек);

– командный зачёт среди женщин (состав команды не более 9 человек).



Программа соревнований



17 февраля

7:30-9:00 – Взвешивание всех весовых категорий у мужчин и женщин

9:30-12:30 – Соревнования среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)

13:00 – Парад открытия соревнований

13:30-18:00 – Продолжение соревнований

18:30 – Награждение участников соревнований



18 февраля

7:30-9:00 – Взвешивание всех весовых категорий у мужчин и женщин

9:30-18.00 – Соревнования среди мужчин и женщин во всех весовых категориях (жим и жим классический)

18:30 – Награждение участников соревнований

19:00 – Парад закрытия соревнований



Возрастное ограничение: 0+.

