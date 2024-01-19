Её могут ликвидировать
В Улан-Удэ комиссией по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района и инспектором Гостехнадзора Бурятии проведён профилактический рейд по выявлению несанкционированных горок. В ходе рейда обнаружена зимняя горка в посёлке Кирзавод. В ближайшее время будет решён вопрос по её ликвидации либо её оформлению.
- Катание на таких горках может повлечь причинение вреда здоровью детей, -заявили в администрации района.
Отметим, что в Железнодорожном районе расположено 8 сертифицированных горок: в парках им. Жанаева, им. Орешкова, «Молодёжный» и разновозрастные горки в этнографическом музее народов Забайкалья.
В Улан-Удэ решается судьба зимней горки на Кирзаводе
Общество, Фото:
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