В Улан-Удэ решается судьба зимней горки на Кирзаводе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ

Её могут ликвидировать



В Улан-Удэ комиссией по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района и инспектором Гостехнадзора Бурятии проведён профилактический рейд по выявлению несанкционированных горок. В ходе рейда обнаружена зимняя горка в посёлке Кирзавод. В ближайшее время будет решён вопрос по её ликвидации либо её оформлению.



- Катание на таких горках может повлечь причинение вреда здоровью детей, -заявили в администрации района.



Отметим, что в Железнодорожном районе расположено 8 сертифицированных горок: в парках им. Жанаева, им. Орешкова, «Молодёжный» и разновозрастные горки в этнографическом музее народов Забайкалья.

