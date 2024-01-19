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В Гусиноозёрске пройдёт крестный ход

В Гусиноозёрске пройдёт крестный ход
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он стартует от храма Георгия Победоносца

В Гусиноозёрске рассказали о проведении крестного хода и крещенских купаний. Сегодня, 19 января, крестный ход в городе начнётся с 10:30 часов по маршруту: храм Георгия Победоносца – ул. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Почтовая – ООШ №3 – ул. Некрасова – ул. Дорожная – I переезд – ул. Центральная – ул. Дзержинского – ул. Островского – место обряда.

- Автобусы, идущие по маршруту №4 будут ходить по своему графику, но маршрут конечной остановки продлится до места проведения обряда, - сообщили в администрации Гусиноозёрска.

Напомним, купания пройдут в озере Гусином, напротив дома по ул. Островского, 37.
Гусиноозерск Крещение

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