В Гусиноозёрске пройдёт крестный ход

Он стартует от храма Георгия Победоносца



В Гусиноозёрске рассказали о проведении крестного хода и крещенских купаний. Сегодня, 19 января, крестный ход в городе начнётся с 10:30 часов по маршруту: храм Георгия Победоносца – ул. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Почтовая – ООШ №3 – ул. Некрасова – ул. Дорожная – I переезд – ул. Центральная – ул. Дзержинского – ул. Островского – место обряда.



- Автобусы, идущие по маршруту №4 будут ходить по своему графику, но маршрут конечной остановки продлится до места проведения обряда, - сообщили в администрации Гусиноозёрска.



Напомним, купания пройдут в озере Гусином, напротив дома по ул. Островского, 37.

