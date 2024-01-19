19 января

18 января

Популярное

В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд

В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Там уже прорыли двухкилометровую траншею

На днях на реке Куйтунка в Тарбагатае приступили к ледорезным работам. В районе улицы Строительная проделали траншею, чтобы предотвратить выход наледных вод.


Как пояснили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», частный сектор в селе оказался под угрозой затопления. Накануне длину траншеи увеличили с 900 до 2500 метров. Её продолжают очищать от шуги и резать лёд. Всего к работам привлекли два десятка человека – это сотрудники сельской и районной администраций.

Местных жителей призвали следить за своими детьми, чтобы они пока не приближались к этому месту. Через речку сельчан просят не переходить, особенно в тёмное время суток, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
наледные воды река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
Общество, 19.01.2024
Власти заявили, что она простояла там месяц и никаких претензий ни у кого не было
В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд
В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд
Общество, 19.01.2024
Там уже прорыли двухкилометровую траншею
В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
Общество, 19.01.2024
Проверка проводилась в Мухоршибирском районе
В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле
В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле
Общество, 19.01.2024
Спортсмены посоревнуются в ловле на мормышку со льда
В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
Общество, 19.01.2024
Обряд пройдёт 8 февраля в столице республики
В Бурятии морозно и немного снежно
В Бурятии морозно и немного снежно
Общество, 19.01.2024
В Улан-Удэ 20 градусов мороза 
В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину
В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину
Общество, 18.01.2024
Финал конкурса состоится 20 февраля
В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану
В Улан-Удэ стартует конкурс рисунков, посвящённый Сагаалгану
Общество, 18.01.2024
Заявки и работы принимаются до 19 февраля
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
Общество, 18.01.2024
Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде
В Бурятии ударят крещенские морозы
В Бурятии ударят крещенские морозы
Общество, 18.01.2024
Ночами ожидается ниже -40
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
Общество, 18.01.2024
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
Общество, 18.01.2024
Фотоловушка была установлена в Сохондинском заповеднике
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
Общество, 18.01.2024
Поздравления принимала жительница Шелехова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^