Ночами ожидается ниже -40
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 19 января, в республике переменная облачность. По Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, остальную часть республики осадки обойдут стороной.
Ожидается западный ветер – 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -38,-43, по Прибайкалью при облачности -22,-27, днём -17,-22, местами до -11,-16, по северу местами -23,-28.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер переменный 3-8 м/с. ночью холодно - 30-32 градуса мороза, днём чуть теплее -18,-20.
В субботу, 20 января, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -31,-36, при облачности -23,-28, по северу до -42, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -16,-21, местами до -10,-15, по северу местами -23,-28.
В воскресенье, 21 января, днём прогнозируется небольшой снег. Ветер переменный ночью слабый, днём усилится до 6-12 м/с. Температура ночью -29,-34, местами -38,-43, по Прибайкалью при облачности -22,-27, днём -18,-23, местами до -12,-17, по северу местами -23,-28.
В Бурятии ударят крещенские морозы
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