В Улан-Удэ 20 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу 19 января по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -11,-16, по северу местами -23,-28.
В Улан-Удэ облачно, возможен небольшой снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём 18-20 градусов мороза.
В Бурятии морозно и немного снежно
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В Улан-Удэ 20 градусов мороза
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