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В Улан-Удэ водитель автобуса вернул пассажирке потерянный кошелёк

В Улан-Удэ водитель автобуса вернул пассажирке потерянный кошелёк
Общество,  Фото:МУП "Городские маршруты"
Кошелёк нашли пассажиры

Водитель автобуса в Улан-Удэ вернул пассажирке забытый кошелёк. Добрую историю рассказали в мэрии.

13 января водитель МУП «Городские маршруты» Денис Овчинников работал на маршруте №46А. Пассажиры обнаружили в салоне автобуса кошелёк и отдали водителю.

На следующий день Денис Овчинников с коллегами через соцсети начали поиски хозяйки утерянного кошелька.

- Мне сообщили пассажиры, что в салоне лежит кошелёк, проверил, в нём оказалась крупная сумма денег. На следующий день мы с коллегами опубликовали сообщение в соцсетях, что найден кошелёк. И через несколько дней хозяйка нашлась. После того, как удостоверился, что это её кошелёк, завезли и передали его ей. Хочется поблагодарить и пассажиров за бдительность, что сразу же сообщили о находке,- рассказал Денис Овчинников.

Выяснилось, что забывчивая женщина живёт на Восточном. А в тот день ездила вместе с родными в Исток.

- Вечером поехали до площади Советов и там пересели на автобус до Восточного. Стали расплачиваться и тут обнаружили пропажу. Очень расстроились тогда, ведь потерянная сумма была большая. И очень обрадовались, когда увидели в группах, что водитель ищет владельца. Огромное спасибо водителю, очень ему благодарны,- рассказала Людмила, родственница Екатерины.

МУП «Городские маршруты» призывает пассажиров в случае обнаружения посторонних предметов в салоне автобуса незамедлительно сообщать об этом водителю или кондуктору.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожая история произошла в конце прошлого года. Тогда кошелёк потеряла пенсионерка, а его нашёл водитель маршрута №2. Разыскать пожилую пассажирку удалось через почтальона.

автобус

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