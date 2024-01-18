В Забайкалье кинологи УФСИН ищут хозяина для собаки-пенсионера

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Овчарка Жегира достигла предельного возраста на службе



В городе Нерчинск Забайкальского края сотрудники кинологической службы исправительной колонии №1 подыскивают нового хозяина для служебной собаки.



Это немецкая овчарка по кличке Жегира 2013 года рождения. Она имеет специальное клеймо из питомника. Собака прошла общий и специальный курс дрессировки по наркорозыскному профилю.



- По характеру собака спокойная, уравновешенная, агрессии в отношении людей не проявляет. Причина поиска новых хозяев – достижение предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе. Имеются проблемы со здоровьем, из-за перенесённого заболевания частично парализованы мышцы морды, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



Контакты для связи можно узнать на официальном сайте регионального УФСИН.



