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В Забайкалье кинологи УФСИН ищут хозяина для собаки-пенсионера

В Забайкалье кинологи УФСИН ищут хозяина для собаки-пенсионера
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Овчарка Жегира достигла предельного возраста на службе

В городе Нерчинск Забайкальского края сотрудники кинологической службы исправительной колонии №1 подыскивают нового хозяина для служебной собаки.

Это немецкая овчарка по кличке Жегира 2013 года рождения. Она имеет специальное клеймо из питомника. Собака прошла общий и специальный курс дрессировки по наркорозыскному профилю.

- По характеру собака спокойная, уравновешенная, агрессии в отношении людей не проявляет. Причина поиска новых хозяев – достижение предельного возраста нахождения на службе в уголовно-исполнительной системе. Имеются проблемы со здоровьем, из-за перенесённого заболевания частично парализованы мышцы морды, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

Контакты для связи можно узнать на официальном сайте регионального УФСИН.

собаки УФСИН

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