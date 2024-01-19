В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ

Участие примут дети и ветераны спорта



4 февраля в столице Бурятии пройдёт первый открытый кубок «Чёрный пояс» по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проведут в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



Участие в турнире в разделе кумитэ примут дети. Также в рамках соревнований впервые пройдёт кубок среди ветеранов. Об этом сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до России.



Вход на турнир свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

