Треть улан-удэнцев назвали успешную карьеру везением



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что более половины (52%) жителей бурятской столицы считают повышение в должности и увеличение дохода следствием упорного труда. А вот треть – 31% – уверены, что хорошую карьеру удаётся построить только везунчикам.



Чем старше наши земляки, тем больше среди них тех, кто придерживается такого мнения. На фортуну всё списывают 26% респондентов до 34 лет и 37% опрошенных старше 45-ти.



Улан-удэнцы, получающие от ста тысяч рублей в месяц, называют достижения на работе результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.