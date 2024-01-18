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Треть улан-удэнцев назвали успешную карьеру везением

Треть улан-удэнцев назвали успешную карьеру везением
Общество,  Фото:pixabay.com
А большинство думают, что это всё же упорный труд

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что более половины (52%) жителей бурятской столицы считают повышение в должности и увеличение дохода следствием упорного труда. А вот треть – 31% – уверены, что хорошую карьеру удаётся построить только везунчикам.

Чем старше наши земляки, тем больше среди них тех, кто придерживается такого мнения.  На фортуну всё списывают 26% респондентов до 34 лет и 37% опрошенных старше 45-ти.

 Улан-удэнцы, получающие от ста тысяч рублей в месяц, называют достижения на работе результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.
работа карьера

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