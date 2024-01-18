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Пассажиры в 2023 году забыли в вагонах ВСЖД более тысячи вещей

Пассажиры в 2023 году забыли в вагонах ВСЖД более тысячи вещей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Были и необычные находки

В 2023 году пассажирам, которые отправлялись со станций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) поездами дальнего следования, возвращено 1300 забытых или утерянных вещей. Это на 13% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба дороги.

Чаще всего в поездах пассажиры забывали предметы одежды, различные мобильные устройства, детские игрушки и книги. Однако среди утерянного имущества встречались и необычные вещи. Так, пассажирам  возвращены музыкальные инструменты, негабаритная бытовая техника, электроинструменты, спальные мешки и палатки, автозапчасти, стойки для баннеров, шторы и даже уличная вывеска.

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.
ВСЖД железная дорога

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