В Бурятии кадетов оденут и обуют за казённый счёт



Из казны на эти цели будут выделять определённую сумму, которая подлежит ежегодной индексации – исходя из роста потребительских цен.



Кадетам полагается несколько форм – парадная (брюки и китель из шести, фуражка, перчатки, ремень и аксельбант (знак различия – прим.), повседневная (туфли, куртка, брюки), полевая (куртка, брюки, кепка, демисезонные берцы и шапка) и, наконец, зимняя (зимняя куртка, ветровка, зимняя шапка и тёплые берцы). В постановлении чётко прописано, сколько тех или иных вещей полагается каждому обучающемуся и срок их носки. В год на покупку обуви и одежды потребуется от 35 849 (на каждого ученика 6-11 классов) до 51 130 рублей (на одного пятиклассника).



В документе отмечается, что выплата денежной компенсации взамен форменной одежды недопустима. Выдавать вещи обязаны при зачислении в учебное заведение, если они оказались с дефектами, износились или стали малы (при изменении данных антропометрического обмера).



Образовательная организация, в свою очередь, обязана вести учёт одежды, а сами кадеты – следить за её состоянием и «принимать меры по предотвращению повреждения или утраты». Иными словами – не терять, не рвать и не пачкать. Срок носки исчисляется со дня выдачи вещей.



Учащихся кадетских классов в образовательных организациях, подведомственной Минобрнауки, будут одевать и обувать за счёт бюджета. Соответствующее постановление за подписью главы Бурятии Алексея Цыденов опубликовали накануне на официальном сайте правительства РБ.