Документы будут принимать до 1 марта
Выпускников школ из Бурятии приглашают получить среднее и высшее профессиональное образование в институтах и академиях Федеральной службы безопасности.
Приём документов ведётся до 1 марта.
По всем вопросам просят обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, тел. 8 (3012) 279-190.
- При себе необходимо иметь: паспорт, удостоверение призывника или военный билет, документы об образовании, - сообщили в УФСБ России по Бурятии.
В Бурятии выпускников приглашают на учёбу в институты ФСБ
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