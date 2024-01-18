В Бурятии выпускников приглашают на учёбу в институты ФСБ

Документы будут принимать до 1 марта



Выпускников школ из Бурятии приглашают получить среднее и высшее профессиональное образование в институтах и академиях Федеральной службы безопасности.



Приём документов ведётся до 1 марта.



По всем вопросам просят обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, тел. 8 (3012) 279-190.



- При себе необходимо иметь: паспорт, удостоверение призывника или военный билет, документы об образовании, - сообщили в УФСБ России по Бурятии.



