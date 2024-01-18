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В Бурятии выпускников приглашают на учёбу в институты ФСБ

В Бурятии выпускников приглашают на учёбу в институты ФСБ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Документы будут принимать до 1 марта

Выпускников школ из Бурятии приглашают получить среднее и высшее профессиональное образование в институтах и академиях Федеральной службы безопасности.

Приём документов ведётся до 1 марта.

По всем вопросам просят обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, тел. 8 (3012) 279-190.

- При себе необходимо иметь: паспорт, удостоверение призывника или военный билет, документы об образовании, - сообщили в УФСБ России по Бурятии.

вузы ФСБ

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