Женщина состоит на учёте в наркодиспансере
48-летнюю жительницу Бичурского района Бурятии через суд лишили водительских прав в связи с наркозависимостью.
- Установлено, что женщина, имеющая водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с употреблением каннабиноидов. Наличие данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурор Бичурского района направил в суд иск о лишении женщины права управления транспортным средством. Районный суд иск удовлетворил.
В Бурятии наркоманку лишили водительских прав
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На них потратят почти 16 млрд
В Улан-Удэ скоро начнут курсировать большие двухсекционные трамваи
Женщина состоит на учёте в наркодиспансере
Они устроят для этого специальный обряд
Против него выступили «Боевое братство» и Общественная палата Бурятии
Частный сектор в Тарбагатае спасают от затопления
Они даже боятся ходить по улицам
Пунктов обогрева будет столько же
Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость»
Победу одержали хозяева
В Улан-Удэ до 19 градусов мороза
За награды сразятся спортсмены 6 регионов
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников
Соревнования состоятся на следующей неделе
Электричества не будет на части улиц в Аршане