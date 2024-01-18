В Бурятии наркоманку лишили водительских прав

Женщина состоит на учёте в наркодиспансере



48-летнюю жительницу Бичурского района Бурятии через суд лишили водительских прав в связи с наркозависимостью.



- Установлено, что женщина, имеющая водительское удостоверение, состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере в связи с употреблением каннабиноидов. Наличие данного заболевания является препятствием по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокурор Бичурского района направил в суд иск о лишении женщины права управления транспортным средством. Районный суд иск удовлетворил.

