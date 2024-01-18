18 января

17 января

Популярное

В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных

В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они устроят для этого специальный обряд

В ближайшую субботу, 20 января, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.

Верующие могут поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой нужно взять и списки с именами близких.

Священнослужители также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».

Возрастное ограничение – 12+

шаманы шаманизм молебен

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Редкость для российских городов»: В столице Бурятии появятся «Богатыри»
«Редкость для российских городов»: В столице Бурятии появятся «Богатыри»
Общество, 18.01.2024
В Улан-Удэ скоро начнут курсировать большие двухсекционные трамваи
В Бурятии наркоманку лишили водительских прав
В Бурятии наркоманку лишили водительских прав
Общество, 18.01.2024
Женщина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных
В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных
Общество, 18.01.2024
Они устроят для этого специальный обряд
Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты
Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты
Общество, 18.01.2024
Против него выступили «Боевое братство» и Общественная палата Бурятии
На реке в райцентре в Бурятии начали пилить лёд
На реке в райцентре в Бурятии начали пилить лёд
Общество, 18.01.2024
Частный сектор в Тарбагатае спасают от затопления
На Крещение в Бурятии оборудуют 17 купелей
На Крещение в Бурятии оборудуют 17 купелей
Общество, 18.01.2024
Пунктов обогрева будет столько же
В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
В Улан-Удэ проведут первенство по скалолазанию
Общество, 18.01.2024
Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость»
В Бурятии сегодня морозно
В Бурятии сегодня морозно
Общество, 18.01.2024
В Улан-Удэ до 19 градусов мороза 
Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Общество, 17.01.2024
За награды сразятся спортсмены 6 регионов
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
Общество, 17.01.2024
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
Общество, 17.01.2024
Соревнования состоятся на следующей неделе
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Общество, 17.01.2024
Электричества не будет на части улиц в Аршане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^