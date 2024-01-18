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В Бурятии свора собак держит в страхе сельских детей

В Бурятии свора собак держит в страхе сельских детей
Общество,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Они даже боятся ходить по улицам

Один из жителей окинского села Орлик пожаловался на свору псов, которые оккупировали сразу три улицы – Дугарова, Самбялова и Машаева. В группе «Ока-инфо.24/7» задались вопросом, почему власти ничего не предпринимают.

- По улицам который день бегает стая собак. Уже не раз доводили это до поселения и ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба – прим.). Дети боятся, а возможности каждый раз сопровождать их нет, – заявили сельчане.

В администрации сельского поселения «Орликское» сообщили: в эти дни проходят рейды, в ходе которых штрафуют нерадивых хозяев, отпускающих своих питомцев на самовыгул. На них составили уже два протокола по статье 47.1 республиканского закона «Об административных нарушениях».

Со сворой собак в Орлике пообещали разобраться – на место должны выехать сотрудники ветстанции района. Местных жителей, узнавших своих животных, призвали держать их на привязи.
собаки животные

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