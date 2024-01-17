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Часть работающих улан-удэнцев ничего не знают о пенсии

Часть работающих улан-удэнцев ничего не знают о пенсии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко

Каждый третий житель бурятской столицы, который родился в 1967 году и позже, не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. А ещё 35% затруднились с оценкой пенсионной системы. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Как выяснилось, пенсионную формулу (количество пенсионных коэффициентов × стоимость 1 коэффициента + фиксированная часть) считают справедливой только 6% улан-удэнцев. Почти треть – 26% – назвали её некорректной. Наши земляки, как правило, выступают против повышения пенсионного возраста и хотят, чтобы формула расчёта стала более прозрачной. Многие и вовсе уверены, что нужно вернуться к старому порядку начисления, когда учитывались стаж и размер зарплаты.

Мужчины заявляли о своей неосведомлённости чаще женщин (39% против 27%). А 4 из 10 представительниц прекрасного пола затруднились оценить справедливость пенсионной формулы (против 30% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчёта пенсии в ходе опроса SuperJob признавались горожане до 34 лет. По их мнению, до заслуженного отдыха ещё долго и всё может несколько раз измениться.

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