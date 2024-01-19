В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спортсмены посоревнуются в ловле на мормышку со льда



В Бурятии проведут чемпионат Прибайкальского района по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования состоятся 27 января на озере Котокель.



Республиканский турнир проведут как открытое лично-командное первенство. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов – не моложе 16 лет.



Чемпионат проводится в личном зачёте среди женщин с организацией отдельной зоны ловли. У мужчин его проведут в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в соревновании в личном зачёте.



Распорядок дня соревнований по времени:

7:30 - Сбор, регистрация и жеребьёвка участников.

8:30 - Открытие соревнований.

9:00 –Начало соревнований.

11:30 – Окончание первого тура. Взвешивание. Подведение итогов первого тура.

13:00 – Начало второго тура.

15:30 – Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов соревнований.

17:00-17:30 - Награждение участников. Закрытие соревнований.



Возрастное ограничение: 0+.

