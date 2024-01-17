Песков назвал эту идею нереализуемой
Перенос столицы России в Иркутск невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
- Я не думаю, что эта инициатива реализуема, - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее издание SakhaLife опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева из Якутии, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России.
«Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля. К тому же Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии», - цитирует издание учёного.
Песков пояснил, что само письмо с соответствующим обращением он не читал, но знает о его содержании из СМИ.
В Кремле оценили инициативу перенести столицу России поближе к Байкалу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Песков назвал эту идею нереализуемой
Их в республике выявляли чаще, чем в других регионах
Их будут ловить сразу в двух микрорайонах
Сделать это теперь можно по единому короткому номеру
Некоторые жители республики выступили против её предстоящего концерта
Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО
Он нарушил федеральный закон о госзакупках
Полёты начнутся в феврале и марте
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности
В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов
Из-за этого там до сих пор не заработали ледовые переправы
«Хотим закольцевать Байкал»
Для сохранения преемственности
Внутрь дети насыпали семечек и зерна
Он стал четвёртым