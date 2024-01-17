В Кремле оценили инициативу перенести столицу России поближе к Байкалу

Песков назвал эту идею нереализуемой



Перенос столицы России в Иркутск невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.



- Я не думаю, что эта инициатива реализуема, - отметил он в беседе с журналистами.



Ранее издание SakhaLife опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева из Якутии, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России.



«Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля. К тому же Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии», - цитирует издание учёного.



Песков пояснил, что само письмо с соответствующим обращением он не читал, но знает о его содержании из СМИ.

