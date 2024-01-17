В Закамне начат совместный монголо-российский проект «Элинсэгэй захяа»
В преддверии международного всебурятского фестиваля «Алтаргана», который в июле этого года будет проходить в Булганском аймаке Монголии, в Закаменском районе Бурятии стартовал совместный монголо-российский проект под названием «Элинсэгэй захяа» («Наказ предков»).
- В Булганском и Хубсугульском аймаках Монголии проживают буряты – выходцы из Закаменского района. В начале ХХ века весьма многочисленная группа бурятского населения волею судьбы оказались на территории другой страны в связи с установлением границы. Как отмечают старожилы, в этой среде оказались представители племён хонгодоров, шошолоков, хурхутов, шоно, тэртэ, уляаба, галзуутов. Подавляющее большинство оказавшихся по ту сторону границы проживало в сёлах Санага, Енгорбой, Нурта, Дутулур, Шара-Азарга. Их потомки сегодня наиболее компактно проживают в сомонах Сагаан- Yүр и Тэшиг. Очевидцев тех событий на сегодня остались единицы, но есть их дети, внуки, которые хотят знать друг друга, знать историю своего рода, своей семьи, проявляют интерес к сегодняшнему образу жизни, культуре, традициям и духовным ценностям. Потерянные связи с родственниками продолжают волновать на протяжении многих десятилетий и тех, кто остался на родине, и тех, кто оказался по ту сторону границы, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Каждый, кто желает наладить утерянную связь с родственниками, знакомыми, друзьями, или просто узнать, как сложились их судьбы, может обратиться к координаторам проекта «Элинсэгэй захяа». В его рамках будет организована двусторонняя поисковая деятельность. В работу привлекут модераторов из аймаков Булган и Хувсгел.
Возрастное ограничение: 0+.
Жителям района Бурятии помогут искать родственников в Монголии
Общество, Фото:
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