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В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак

В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их будут ловить сразу в двух микрорайонах

В ближайший четверг, 18 января, в столице Бурятии устроят «собачий» рейд. Он пройдёт на Комушке и в микрорайоне Горького.

Специалисты займутся отловом беспризорных псов и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Заявки на отлов и сообщения о нарушителях будут принимать в оперативном штабе по номеру 8-924-777-10-11.

С 10:00 до 16:00 на улице Военная 1-й проезд, 1а/2 (рядом магазин «Радужный») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. 
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