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На северном Байкале оборудуют крещенскую купель

На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников

В Северобайкальске активно ведутся работы по подготовке к Крещению. Для горожан оборудуют купель на озере Байкал. Она будет располагаться в районе воинской части, у деревянного причала.

Официально купания начнутся с 21:00 18 января и продолжатся до 21:00 19 января. Для всех желающих погрузиться в крещенские воды установят отапливаемые палатки для переодевания. Также в месте для купания будет обеспечено дежурство представителей местной администрации, сотрудников полиции, представителей МЧС.

- Чин великого освящения воды состоится 19 января после окончания богослужения в православном храме в честь иконы Божией матери «Казанская» (ориентировочно в 2:30), - сообщает администрация Северобайкальска.

Возрастное ограничение: 6+.
Северобайкальск Крещение

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