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Улан-удэнцам упростили запись к стоматологам

Улан-удэнцам упростили запись к стоматологам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сделать это теперь можно по единому короткому номеру

Для удобства жителей бурятской столицы у call-центров стоматологий появился единый номер «122». Позвонив по нему, можно записаться на приём к врачу и узнать всю интересующую информацию о графике работы медучреждения, сообщили в Минздраве РБ.

Чтобы дозвониться в конкретную стоматологическую поликлинику (СП), нужно набрать 122 и после следовать указаниям голосового меню или же воспользоваться добавочным номером. Для СП № 1 – 531, СП № 2 – 532, детской стоматологии – 533, а республиканской стоматологической поликлиники – 534.

Все звонки по номеру 122, вне зависимости от того, с мобильного они или со стационарного телефона, бесплатные.
стоматология врачи медицина

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