В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет

Электричества не будет на части улиц в Аршане



Завтра, 18 января, в Улан-Удэ пройдут отключение электроэнергии на посёлке Аршан.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, света не будет с 10:00 по 16:00 по адресам: Спортивный пер. 10, водоколонка №34, ул. Спортивная, 8 , ул. Подлесная, 2-8 (чётные номера), ул. Подлесная, 117-119 (нечётные номера), ул. Подлесная, 2/3, ул. Подлесная, 11а, ул. Подлесная, 21б, ул. Подлесная, 4 блок 1, ул. Подлесная, 12а блок 1, ул. Подлесная, 133, ул. Подлесная, 5, ул. Подлесная, 12-38 (чётные номера), ул. Подлесная, 39-40, ул. Подлесная, 42-46 (чётные номера), ул. Подлесная, 135, ул. Спортивная, 7, ул. Подлесная, 1а, ул. Подлесная 16а, ул. Подлесная, 21а, ул. Подлесная, 35в, п. Аршан, 9, ул. Подлесная 49б, ул. Подлесная 31б, ул. Подлесная, 40в, п. Аршан, 14 блок 2, строительная площадка по ул. Подлесная, 33, ул. Подлесная 124-126 (чётные номера), ул. Подлесная, 127, ул. Подлесная, 145-146, уд. Подлесная, 151, ул. Подлесная, 158, ул. Подлесная, 162, ул. Подлесная, 165, ул. Подлесная 141а, уд, Подлесная, 37б, ул. Подлесная 40в, ул. Подлесная 41б, ул. Подлесная, 39б, ул. Спортивная, ул. Вакарина.

