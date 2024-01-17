Агинский округ первым встретит Сагаалган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздник в национальных костюмах пройдёт в Дульдурге



Празднование Сагаалгана – начала нового года по буддистскому календарю – пройдёт 10 февраля в селе Дудьдурга Агинского Бурятского округа (0+). Его участники будут одеты в национальные одежды, а мужчины будут бороться за титул лучшего в соревнованиях, состоящих из нескольких этапов, сообщили «Культуре 75» 16 января в администрации округа.



Праздник начнётся в 10:00 с молебна (0+) около ступы восьми агинских родов в посёлке Агинское. Примерно в половине одиннадцатого утра участники отправятся в село Дульдурга, которое находится в часе езды.



- Сагаалган в России начинается с Аги. Мы первые, кто отмечает этот праздник на территории России, через час после нас он начинается в Бурятии, потом – в Хакассии и так идёт по стране. Празднование Сагаалгана мы сделали кочующим – в прошлом году отмечали в Могойтуе, в этом году он будет в Дульдурге, - уточнили в администрации округа.



В Дульдурге в 12:00 начнётся театрализованное представление (0+), которое перейдёт в конкурс среди семей (0+) – участвовать могут все желающие.



После зрителей ждут соревнования мужчин, которые будут состязаться в знании деталей национального мужского костюма, рассказе о своём роде и соблюдении бурятских традиций (0+).



Также во время празднования Сагаалгана будут работать творческие мастерские.



Возрастное ограничение: 0+.

