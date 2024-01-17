Праздник в национальных костюмах пройдёт в Дульдурге
Празднование Сагаалгана – начала нового года по буддистскому календарю – пройдёт 10 февраля в селе Дудьдурга Агинского Бурятского округа (0+). Его участники будут одеты в национальные одежды, а мужчины будут бороться за титул лучшего в соревнованиях, состоящих из нескольких этапов, сообщили «Культуре 75» 16 января в администрации округа.
Праздник начнётся в 10:00 с молебна (0+) около ступы восьми агинских родов в посёлке Агинское. Примерно в половине одиннадцатого утра участники отправятся в село Дульдурга, которое находится в часе езды.
- Сагаалган в России начинается с Аги. Мы первые, кто отмечает этот праздник на территории России, через час после нас он начинается в Бурятии, потом – в Хакассии и так идёт по стране. Празднование Сагаалгана мы сделали кочующим – в прошлом году отмечали в Могойтуе, в этом году он будет в Дульдурге, - уточнили в администрации округа.
В Дульдурге в 12:00 начнётся театрализованное представление (0+), которое перейдёт в конкурс среди семей (0+) – участвовать могут все желающие.
После зрителей ждут соревнования мужчин, которые будут состязаться в знании деталей национального мужского костюма, рассказе о своём роде и соблюдении бурятских традиций (0+).
Также во время празднования Сагаалгана будут работать творческие мастерские.
Возрастное ограничение: 0+.
Агинский округ первым встретит Сагаалган
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За награды сразятся спортсмены 6 регионов
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников
Соревнования состоятся на следующей неделе
Электричества не будет на части улиц в Аршане
Праздник в национальных костюмах пройдёт в Дульдурге
В регионе запланировано проведение более 20 тематических мероприятий
В Закамне начат совместный монголо-российский проект «Элинсэгэй захяа»
В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин
Лесники приступили к сжиганию порубочных остатков
В прошедшие выходные состоялись первые матчи турнира
Соревнования проходят в столице Удмуртии
Больше всего новорождённых появилось в Чите
Также определят лучших айтишников среди старшеклассников
Сборная республики получила шанс соревноваться с лучшими командами мира
Глав муниципальных образований обязали обеспечить контроль за местами купания людей