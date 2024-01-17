В Бурятии не замёрз Чивыркуйский залив на Байкале



Из-за изменчивой тёплой погоды и образования торосов открытие ледовых переправ в Чивыркуйском заливе отложили. Оно случится не ранее 10 февраля, рассказали во ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



- Затруднения связаны с неустойчивым ледовым покровом и большим объёмом выпавшего снега – это мешает промерзанию водоёма, – отметили в учреждении.



Сотрудники ФГБУ вместе с представителями ГИМС МЧС России по Бурятии каждую неделю проверяют состояние льда.



- Итоговое решение об открытии переправ или переносе срока зависит от формирующейся обстановки. До официального разрешения выезд на лёд в Чивыркуйском заливе на автотранспорте запрещён. Исключение – суда на воздушной подушке, снегоходы и снегоболотоходы, – предупредили в «Заповедном Подлеморье».