17 января

16 января

Популярное

В Бурятии не замёрз Чивыркуйский залив на Байкале

В Бурятии не замёрз Чивыркуйский залив на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за этого там до сих пор не заработали ледовые переправы
 
Из-за изменчивой тёплой погоды и образования торосов открытие ледовых переправ в Чивыркуйском заливе отложили. Оно случится не ранее 10 февраля, рассказали во ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Затруднения связаны с неустойчивым ледовым покровом и большим объёмом выпавшего снега – это мешает промерзанию водоёма, – отметили в учреждении.

Сотрудники ФГБУ вместе с представителями ГИМС МЧС России по Бурятии каждую неделю проверяют состояние льда.
 
- Итоговое решение об открытии переправ или переносе срока зависит от формирующейся обстановки. До официального разрешения выезд на лёд в Чивыркуйском заливе на автотранспорте запрещён. Исключение – суда на воздушной подушке, снегоходы и снегоболотоходы, – предупредили в «Заповедном Подлеморье».

Там добавили, что движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и отведённых для этого мест тоже является нарушением. Ранее стало известно, что в Селенгинском районе впервые за три десятилетия не замёрзла река Чикой. Из-за этого там не удаётся обустроить автозимник.
Байкал ледовые переправы лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ медикам поликлиники выплатили 2,6 млн рублей долгов по отпускным
В Улан-Удэ медикам поликлиники выплатили 2,6 млн рублей долгов по отпускным
Общество, 17.01.2024
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности
В Бурятии росгвардейцы выиграли чемпионат по волейболу среди ветеранов
В Бурятии росгвардейцы выиграли чемпионат по волейболу среди ветеранов
Общество, 17.01.2024
В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов
Сельчан в Бурятии возмутила удалёнка в школе без учителей
Сельчан в Бурятии возмутила удалёнка в школе без учителей
Общество, 17.01.2024
Родители детей заявили, что они занимаются на дистанте самостоятельно
В Улан-Удэ осуждённые сошьют флаги ко Дню Победы
В Улан-Удэ осуждённые сошьют флаги ко Дню Победы
Общество, 17.01.2024
Также осуждённые смастерят каркасы дорожных знаков
В Улан-Удэ съедутся тхэквондисты со всей России
В Улан-Удэ съедутся тхэквондисты со всей России
Общество, 17.01.2024
В столице Бурятии состоится турнир «Сила Байкала»
В Иркутской области стартовал конкурс чтецов на бурятском
В Иркутской области стартовал конкурс чтецов на бурятском
Общество, 17.01.2024
Его участниками могут стать учащиеся младших классов
В Бурятии днём до 18 градусов мороза
В Бурятии днём до 18 градусов мороза
Общество, 17.01.2024
В отдельных районах ветер усилится до 13 м/с
Бурятия вновь примет фестиваль единоборств и боевых искусств
Бурятия вновь примет фестиваль единоборств и боевых искусств
Общество, 16.01.2024
Его проведут в марте в столице республики
В Забайкалье работал «ресторан диетической еды» для птиц
В Забайкалье работал «ресторан диетической еды» для птиц
Общество, 16.01.2024
Пернатые подчистую уничтожили огромную стаю тли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^