В Бурятии не замёрз Чивыркуйский залив на Байкале

Из-за изменчивой тёплой погоды и образования торосов открытие ледовых переправ в Чивыркуйском заливе отложили. Оно случится не ранее 10 февраля, рассказали во ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- Затруднения связаны с неустойчивым ледовым покровом и большим объёмом выпавшего снега – это мешает промерзанию водоёма, – отметили в учреждении.
Сотрудники ФГБУ вместе с представителями ГИМС МЧС России по Бурятии каждую неделю проверяют состояние льда.
- Итоговое решение об открытии переправ или переносе срока зависит от формирующейся обстановки. До официального разрешения выезд на лёд в Чивыркуйском заливе на автотранспорте запрещён. Исключение – суда на воздушной подушке, снегоходы и снегоболотоходы, – предупредили в «Заповедном Подлеморье».
Там добавили, что движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и отведённых для этого мест тоже является нарушением. Ранее стало известно, что в Селенгинском районе впервые за три десятилетия не замёрзла река Чикой. Из-за этого там не удаётся обустроить автозимник.