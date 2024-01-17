В Бурятии младшеклассники смастерили кормушки для птичек

Общество, Фото: администрация района

Внутрь дети насыпали семечек и зерна



15 января отмечается День зимующих птиц. В рамках этого всероссийского экологического праздника ученики начальных классов из Шаралдайской школы смастерили кормушки.



Специалисты рассказали детям, какие птицы зимуют в Бурятии, как помочь им зимой и какой корм нужен.



- Ребята первого класса сделали поделку кормушки с птичками. «Орлята» второго и третьего классов не забыли покормить птичек, насыпав им в кормушки семечек и зерна, - рассказали в администрации Мухоршибирского района.



По словам организаторов, ребятам очень понравилось участвовать в такой акции.

