Внутрь дети насыпали семечек и зерна
15 января отмечается День зимующих птиц. В рамках этого всероссийского экологического праздника ученики начальных классов из Шаралдайской школы смастерили кормушки.
Специалисты рассказали детям, какие птицы зимуют в Бурятии, как помочь им зимой и какой корм нужен.
- Ребята первого класса сделали поделку кормушки с птичками. «Орлята» второго и третьего классов не забыли покормить птичек, насыпав им в кормушки семечек и зерна, - рассказали в администрации Мухоршибирского района.
По словам организаторов, ребятам очень понравилось участвовать в такой акции.
В Бурятии младшеклассники смастерили кормушки для птичек
Общество, Фото:
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