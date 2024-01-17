Бурятия угодила в число лидеров по наследственным заболеваниям у младенцев





Эксперты назвали регионы, где в ушедшем 2023 году при расширенном неонатальном скрининге (обследовании новорождённых – прим) наиболее часто выявляли различные наследственные заболевания. В их числе – Бурятия, Северная Осетия – Алания и Вологодская область, рассказали на официальной странице медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова.



Реже всего их диагностировали в Приморье, Подмосковье и Владимирской области.



Всего за год в России обследовали более 1 миллиона 230 тысяч младенцев. В группу риска по развитию наследственных болезней попали более 22 000 новорождённых по всей стране. А у 656 такие недуги подтвердились.



