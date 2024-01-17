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Сельчан в Бурятии возмутила удалёнка в школе без учителей

Сельчан в Бурятии возмутила удалёнка в школе без учителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители детей заявили, что они занимаются на дистанте самостоятельно

Баргузинская СОШ в эти дни перешла на дистанционное обучение из-за сильных морозов в районе. Родители учеников поинтересовались, что оно предполагает.

- Онлайн-уроки не проводятся, видеоформат отсутствует. Задают только домашнее задание, но ведь это не дистанционное обучение, а самостоятельная работа детей, – написали местные жители в группе «Баргузин-инфо.24/7»,

Директор Баргузинской СОШ Алексей Молчанов пояснил: удалёнка подразумевает разные формы взаимодействия с обучающимися.

- Это видео- и аудиозаписи, онлайн-уроки, занятия на интерактивных платформах «Учи.ру», SkySmart, «ЯКласс», «Сферум» и других, письма по электронной почте, самостоятельное обучение на основе изученного материала, – перечислил он.

Руководитель учебного заведения добавил, что уроки отменяют не каждый день и не у всех. Кроме того, у 30-50% детей нет возможности взаимодействовать с преподавателями через Интернет по расписанию.

- Потому наиболее оптимальным способом работы в условиях дистанционного обучения являются самостоятельные занятия, – отметил Алексей Молчанов.

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