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В Бурятии жителей района призвали не пить воду из водоёмов

В Бурятии жителей района призвали не пить воду из водоёмов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их припугнули холерой, дизентерией и гепатитом

Жителям Муйского района Бурятии напомнили о недопустимости использования воды из так называемых поверхностных водных объектов. Речь в том числе о реках, ручьях и озёрах.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что в противном случае есть риск подхватить вирусный гепатит А, холеру, дизентерию и другие острые кишечные инфекции.

Брать воду для питья можно только из централизованных и нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. «Её качество соответствует требованиям санитарного законодательства», – приводит комментарий ведомства «Муя-инфо.24/7».
вода водоснабжение болезнь Роспотребнадзор

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