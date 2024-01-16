В Улан-Удэ возле мусорных баков выбросили чьи-то останки

Спустя несколько дней они таинственно исчезли
На минувших выходных в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное в столице Бурятии, на улице Севастопольская. На кадрах – останки крупного рогатого скота, лежащие прямо возле контейнерной площадки. Судя по всему, их поленились утилизировать должным образом и просто оставили около мусорных баков.
- В 50 метрах от полицейского участка кто-то выбросил отходы. Боимся, что в наш район прибегут агрессивные собаки, – говорилось в комментарии к снимку.
Этой историей заинтересовались сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Они провели выездное обследование, однако никаких биологических отходов не обнаружили – очевидно, кто-то уже успел их убрать.
Предпочтение отдают улан-удэнцам, уже ставшим родителями
Он появился в многодетной семье
Набрать её можно будет в двух местах
Процедура займёт всего полчаса
Он будет постоянно действующей организацией
Сегодня в Бурятии стартовал единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
Вопрос решался через суд
Сейсмособытие случилось вечером 15 января
Спасатели раскрыли правила безопасного погружения в иордань
Они попали в предбанкротный мониторинг
На главу Бурятии и Народный Хурал подали иск в Верховный суд РБ
Трасса связывает Бурятию с Монголией
Он раскрыл, чего ждать от Зелёного Деревянного дракона
Нарушителей дресс-кода выявляют во время рейдов
Некоторые пассажиры вынуждены ехать в город стоя