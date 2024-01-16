В Улан-Удэ возле мусорных баков выбросили чьи-то останки



На минувших выходных в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное в столице Бурятии, на улице Севастопольская. На кадрах – останки крупного рогатого скота, лежащие прямо возле контейнерной площадки. Судя по всему, их поленились утилизировать должным образом и просто оставили около мусорных баков.



- В 50 метрах от полицейского участка кто-то выбросил отходы. Боимся, что в наш район прибегут агрессивные собаки, – говорилось в комментарии к снимку.



Этой историей заинтересовались сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Они провели выездное обследование, однако никаких биологических отходов не обнаружили – очевидно, кто-то уже успел их убрать.

