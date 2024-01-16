В районе Бурятии зарегистрировали первого новорождённого

Он появился в многодетной семье
На прошлой неделе в Джидинском райотделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрировали ребёнка, который первым появился на свет в районе в 2024 году. Он родился 3 января, сообщили на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».
Родители мальчика – жители улуса Додо-Ичётуй. Кстати, малыш – настоящий богатырь. Его вес – 4 килограмма 130 граммов, а рост – 56 сантиметров. Новорождённого назвали Доржи. Это уже пятый по счёту ребёнок в семье.
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