В районе Бурятии зарегистрировали первого новорождённого



На прошлой неделе в Джидинском райотделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрировали ребёнка, который первым появился на свет в районе в 2024 году. Он родился 3 января, сообщили на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».



Родители мальчика – жители улуса Додо-Ичётуй. Кстати, малыш – настоящий богатырь. Его вес – 4 килограмма 130 граммов, а рост – 56 сантиметров. Новорождённого назвали Доржи. Это уже пятый по счёту ребёнок в семье.