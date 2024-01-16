В столице Бурятии не жалуют бездетных сотрудников



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что у 18% улан-удэнских компаний есть определённые предпочтения касательно социального статуса соискательниц и у 12% – мужчин, ищущих работу. Чаще всего выбор падает на кандидатов, состоящих в браке и имеющих детей.



Речь идёт как о мужчинах, так и о женщинах. О негласных запретах в отношении последних рассказали представители 13% организаций. Значительно меньше таковых требований к мужчинам (8%).