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В столице Бурятии не жалуют бездетных сотрудников

В столице Бурятии не жалуют бездетных сотрудников
Общество,  Фото:pixabay.com
Предпочтение отдают улан-удэнцам, уже ставшим родителями
 
Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что у 18% улан-удэнских компаний есть определённые предпочтения касательно социального статуса соискательниц и у 12% – мужчин, ищущих работу. Чаще всего выбор падает на кандидатов, состоящих в браке и имеющих детей.

Речь идёт как о мужчинах, так и о женщинах. О негласных запретах в отношении последних рассказали представители 13% организаций. Значительно меньше таковых требований к мужчинам (8%).
работа

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