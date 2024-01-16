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Улан-удэнцам раздадут освящённую воду около православных храмов

Улан-удэнцам раздадут освящённую воду около православных храмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Набрать её можно будет в двух местах

В ближайшую пятницу, 19 января, православные верующие отметят Крещение. Сотрудники МУП «Водоканал» по традиции помогут Улан-Удэнской и Бурятской Епархии с доставкой дополнительной воды для освящения в храмы. Её привезут на специальной автоцистерне.

- В период празднования наблюдается повышенный разбор освящённой воды горожанами и мощностей обычных систем водоснабжения может не хватить, – пояснил и. о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов. – Это небольшая помощь, которую мы с радостью из года в год оказываем нашей православной церкви.

Перед заправкой, которая проводится на главном водозаборе МУП на острове Спасский, цистерны промывают и дезинфицируют. Качество питьевой воды соответствует всем требованиям СанПиН – это подтверждают ежедневные лабораторные проверки.

Любой желающий сможет набрать освящённую воду из автоцистерны прямо на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма 19 января до 21:00. Прийти туда нужно со своей тарой. 
Крещение православный храм Водоканал

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