Улан-удэнцам раздадут освящённую воду около православных храмов



В ближайшую пятницу, 19 января, православные верующие отметят Крещение. Сотрудники МУП «Водоканал» по традиции помогут Улан-Удэнской и Бурятской Епархии с доставкой дополнительной воды для освящения в храмы. Её привезут на специальной автоцистерне.



- В период празднования наблюдается повышенный разбор освящённой воды горожанами и мощностей обычных систем водоснабжения может не хватить, – пояснил и. о директора МУП «Водоканал» Сергей Иванов. – Это небольшая помощь, которую мы с радостью из года в год оказываем нашей православной церкви.



Перед заправкой, которая проводится на главном водозаборе МУП на острове Спасский, цистерны промывают и дезинфицируют. Качество питьевой воды соответствует всем требованиям СанПиН – это подтверждают ежедневные лабораторные проверки.



Любой желающий сможет набрать освящённую воду из автоцистерны прямо на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора и Свято-Троицкого храма 19 января до 21:00. Прийти туда нужно со своей тарой.

