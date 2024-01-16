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«Единая Россия» проводит единый день сбора подписей за Владимира Путина

«Единая Россия» проводит единый день сбора подписей за Владимира Путина
Общество, 
Сегодня в Бурятии стартовал единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Поучаствовать в этом событии можно в улан-удэнском местном отделении «Единой России», а также в общественных приёмных партии или в Штабе общественной поддержки Республики Бурятия.

- Бурятское региональное отделение «Единой России» поддержало выдвижение действующего президента России Владимира Владимировича Путина на новый срок полномочий и с момента исторического съезда нашей партии, 18 декабря, активно включилось в работу по сбору подписей граждан, - комментирует руководитель исполнительного комитета БРО «Единой России» Владимир Ведерников. – И сегодня, 16 января, со всей страной активисты партии проводят единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина. Сбор подписей организован в общественных приёмных партии в районах республики – их более 20. Должен сказать, что свои подписи в поддержку Владимира Путина оставляют не только члены нашей партии, не только представители института сторонников «Единой России», но и беспартийные люди, которые разделяют наши мысли о будущем страны.

По словам Владимира Ведерникова, возможность поставить подпись в поддержку президента будет и у жителей труднодоступных и удалённых территорий – к ним приедут волонтёры партии.

- Волонтёры непосредственно заняты в сборе подписей на организованных площадках в многолюдных местах в поддержку выдвижения Владимира Путина на очередной президентский срок, - рассказал активист «Единой России» Екатерина Галото. - Считаю, что наши волонтёры самые активные, самые сознательные люди и, естественно, они не остаются в стороне и берут на себя такую важную задачу, как участие в пикетах по сбору подписей.

Между тем, по состоянию на конец прошлой недели в поддержку президента подписались уже 1,8 млн человек – об этом сообщал сайт кандидата Владимира Путина. Это в 6 раз больше, чем необходимо – закон обязывает самовыдвиженцев, коим является Владимир Путин, собрать не менее 300 тысяч подписей.

Помимо действующего президента, в гонке участвует ещё 11 человек. Трое из них – самовыдвиженцы (помимо Владимира Путина это блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев), а также 8 представителей политических партий.

Причём троих партийцев уже зарегистрировали как кандидатов: этот статус получили Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

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