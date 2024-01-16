В Бурятии раскрыли причину появления центра по поддержке ТОС



В правительстве тем временем сообщили, что он стал постоянно действующей организацией. Там ТОСам будут оказывать методическую, информационную, консультационную и правовую поддержку. А ещё – проводить различные мероприятия, обучающие семинары и курсы, вебинары и онлайн-конференции.



Специалисты ресурсного центра в постоянном режиме помогают ТОСам и в повседневной деятельности. В 2019-ом проект создания организации выиграл в конкурсе субсидий для НКО. Ежегодно она получала субсидию на свою деятельность, продолжительность которой не могла превышать 10 месяцев в году.



- Исполнители проекта работают по договорам гражданско-правового характера, при этом не начисляется трудовой стаж. Социальный пакет тоже не предусмотрен. Почти ежегодно меняется организация-победитель и команда, реализующая проект. Новая организационная форма повысит эффективность центра и оказания ТОСам всех видов поддержки на постоянной основе, – пояснила руководитель РЦП Туяна Плотохонова.





На минувшей неделе стало известно , что в Бурятии появилась ещё одна автономная некоммерческая организация (АНО) – ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления. Тогда на официальном сайте правительства РБ опубликовали соответствующее постановление за подписью зампреда Ивана Альхеева, а контроль за его исполнением возложили на контрольный комитет администрации главы республики.Устав АНО должны утвердить в течение месяца, а Минимущества Бурятии обязали подыскать для неё помещение за десять дней. Кроме того, предстоит зарегистрировать учредительные документы и провести другие мероприятия, связанные с созданием центра.