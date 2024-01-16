Вопрос решался через суд
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленный в городском парке в Кяхта, ранее был бесхозным.
Недавно администрация города обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на объект памятник.
- Решением суда требования администрации МО «Город Кяхта» удовлетворены, признано право собственности администрации муниципального образования «город Кяхта» на вышеуказанный объект недвижимого имущества, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии бесхозный памятник воинам обрёл собственникам
Общество, Фото:
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