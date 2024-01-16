В столице Бурятии достроили два проблемных дома



В 140а квартале в Улан-Удэ подошло к концу строительство двух проблемных домов – на 40 и 60 квартир. Госстройжилнадзор уже выдал заключения о соответствии проектной документации.



Как выяснилось, жилые здания попали в предбанкротный мониторинг. Компания, которая возводила их изначально, надолго приостановила работы. В итоге объекты передали другому ООО. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии после согласования со всеми участниками.



К строительству приступили прошлой весной и к концу 2023-го его успешно завершили. Таким образом восстановили права 44 участников долевого строительства.



- Ввод проблемного объекта в эксплуатацию стал возможным при участии всех заинтересованных сторон. Прежде всего – при значительном вложении трудовых и финансовых ресурсов нового застройщика и постоянном контроле Госстройжилнадзора, – подчеркнул руководитель ведомства Николай Павлюк

