В Бурятии дорожники отремонтировали 19 км автомобильной дороги А-333

Трасса связывает Бурятию с Монголией



Федеральные дорожники отремонтировали 19 км автомобильной дороги А-333. Речь идёт о трех участках ремонта в Тункинском районе Бурятии. Самый протяжённый из них – участок со 140-го по 151-й км. Специалисты заменили существующее покрытие дорожной одежды, восстановили систему поверхностного водоотвода и укрепили обочины. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объекте заменили элементы обустройства: установили новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесли горизонтальную разметку.



На участке с 151-го по 155-й км для основания дорожного покрытия специалисты использовали асфальтогранулобетон, отличительной особенностью которого является наличие хорошего сцепления с предварительно уложенными слоями и колёсами транспортных средств. Для удобства пешеходов на участке также установили шесть новых автопавильонов, устроили тротуары с асфальтобетонным покрытием и установили перильное ограждение.



На третьем участке от 186-го по 190-й км дорожники заменили существующую дорожную одежду, устроили два слоя покрытия и отремонтировали четыре водопропускные трубы. Основание дорожного покрытия сделали из асфальтогранулобетонной смеси, верхний слой был выполнен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для безопасности дорожного движения на участке установили новое барьерное ограждение и сигнальные столбики.



- Автомобильная дорога федерального значения А-333 Култук –Монды – граница с Монголией является важной составляющей развития туристического потенциала региона, поскольку ведёт к популярному горноклиматическому курорту «Аршан», а также связывает Бурятию и Иркутскую область с Монголией, - сообщает упрдор «Южный Байкал».



