Школьники в Бурятии не хотят ходить в форме



Жители Гусиноозёрска поинтересовались, почему в местной СОШ № 3, в отличие от всех остальных, нет определённого цвета для школьной формы. Вопрос разместили в группе «Селенга-инфо.24/7».



Ситуацию прокомментировала начальник районного управления образования Евгения Антохонова. Как выяснилось, вопрос, касающийся дресс-кода, обсуждался ещё в мае вместе с членами родительского комитета.



- С 1 сентября введена школьная форма. Светлый верх – белый, можно голубые рубашки, тёмный низ. Классическая форма одежды. Определённого цвета нет, – подчеркнула Евгения Антохонова. – К сожалению, некоторые ученики этого не придерживаются, что выявляется при рейдах по школе. С каждым ребёнком проводят беседу.



Со всеми интересующими вопросами гусиноозёрчанам посоветовали обращаться в родительский чат и непосредственно в учебное заведение.



