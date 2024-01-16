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Школьники в Бурятии не хотят ходить в форме

Школьники в Бурятии не хотят ходить в форме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителей дресс-кода выявляют во время рейдов

Жители Гусиноозёрска поинтересовались, почему в местной СОШ № 3, в отличие от всех остальных, нет определённого цвета для школьной формы. Вопрос разместили в группе «Селенга-инфо.24/7».

Ситуацию прокомментировала начальник районного управления образования Евгения Антохонова. Как выяснилось, вопрос, касающийся дресс-кода, обсуждался ещё в мае вместе с членами родительского комитета.
 
- С 1 сентября введена школьная форма. Светлый верх – белый, можно голубые рубашки, тёмный низ. Классическая форма одежды. Определённого цвета нет, – подчеркнула Евгения Антохонова. – К сожалению, некоторые ученики этого не придерживаются, что выявляется при рейдах по школе. С каждым ребёнком проводят беседу.
 
Со всеми интересующими вопросами гусиноозёрчанам посоветовали обращаться в родительский чат и непосредственно в учебное заведение.

Ранее в мухоршибирском селе Харашибирь тоже озаботились внешним видом учеников местной СОШ. Местные заявили, что дети ходят на занятия «как попало» и задались вопросом, следит ли за тем, как они одеваются, руководитель учебного заведения. «Форма вообще отсутствует», – написали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Директор Харашибирской СОШ Лариса Чулкова отметила, что этот вопрос поднимают на родительских собраниях в конце каждого учебного года.

- Родители единогласно голосуют за соблюдение формы, – подчеркнула Лариса Чулкова. – В СОШ имеется соответствующий локальный акт, с которым ознакомлены под роспись все учащиеся. Но, несмотря на требования администрации и классного руководителя, некоторые ребята приходят в спортивной одежде. Это говорит о том, что нет контроля со стороны родителей.
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