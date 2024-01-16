В Бурятии сельчане мучаются в переполненных автобусах до Улан-Удэ

Некоторые пассажиры вынуждены ехать в город стоя



Жители Прибайкальского района нажаловались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на автобусы, курсирующие из посёлка Татаурово до Улан-Удэ. Сельчане заявили, что в выходные, особенно по субботам, они курсируют через два часа.



- Соответственно автобус переполнен. Люди едут стоя, а иногда уехать невозможно, потому что нет даже стоячих мест. На просьбы пассажиров добавить рейс и ездить через час отвечают отказом, – отметили сельчане.



Как выяснилось, письмо с жалобой на нарушение утверждённого расписания маршрута № 347 «Улан-Удэ – Татаурово» уже направили в Минтранс РБ. «Ждём результатов рассмотрения», – сообщили в райадминистрации.

