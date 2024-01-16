Некоторые пассажиры вынуждены ехать в город стоя
Жители Прибайкальского района нажаловались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на автобусы, курсирующие из посёлка Татаурово до Улан-Удэ. Сельчане заявили, что в выходные, особенно по субботам, они курсируют через два часа.
- Соответственно автобус переполнен. Люди едут стоя, а иногда уехать невозможно, потому что нет даже стоячих мест. На просьбы пассажиров добавить рейс и ездить через час отвечают отказом, – отметили сельчане.
Как выяснилось, письмо с жалобой на нарушение утверждённого расписания маршрута № 347 «Улан-Удэ – Татаурово» уже направили в Минтранс РБ. «Ждём результатов рассмотрения», – сообщили в райадминистрации.
В Бурятии сельчане мучаются в переполненных автобусах до Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушителей дресс-кода выявляют во время рейдов
Некоторые пассажиры вынуждены ехать в город стоя
Состязания проводились среди осуждённых отряда №2
Обряд пройдёт 10 февраля в столице республики
Город в этом году празднует 90-летие
Ожидается ветер до 14 м/с
Победительницы поедут на всероссийский конкурс красоты
Птицы относились к двум разным видам
Электричество отключат из-за ремонта
В России планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма
Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов
Победителем стала спортивная школа №5
Среди них 8 новых
Первые регистрации начались ещё с 3 января
Юбилярам исполнилось по 95 лет