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В Бурятии шаманы встретят год Дракона

В Бурятии шаманы встретят год Дракона
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд пройдёт 10 февраля в столице республики

10 февраля в Улан-Удэ состоится обряд встречи нового года Зелёного деревянного дракона. Церемонию проведут в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».

Желающие принять участие могут с собой принести свежезаваренный белёный чай, сладости, водку, молоко. Обряд продлится с 5:00 до 12:00.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия шаманы шаманизм Сагаалган

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