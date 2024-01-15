Победителем стала спортивная школа №5
В Улан-Удэ с 11 по 14 января проходил международный турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Байкала». Четыре дня в физкультурно-спортивном комплексе 12 команд из четырёх регионов России и Монголии выявляли сильнейших в возрастной группе 2011-2012 годов рождения.
По итогам матчей, спортивная школа №5 города Улан-Удэ стала победителем международного турнира и завоевала «Кубок Байкала». Второе место у команды спортивной школы №6 столицы Бурятии. На третьем месте команда «Спарта» из Хабаровска.
- В итоге в матче за третье место встретились две «Спарты»: наша и из Хабаровска. Несмотря на преимущество футболистов из Улан-Удэ, победу праздновали гости. Счёт 4:1. В финале же встретились команды двух спортивных школ Улан-Удэ: №6 и №5. Стоит отметить, что турнир начался матчем этих команд. Им же и закончился. В группе победу одержали футболисты спортшколы №6. Но после этого поражения игроки СШ №5 сделали правильные выводы и очень уверенно сыграли все матчи. В финале они также владели преимуществом и довели дело до победы, - сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги РБ.
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Байкала» по мини-футболу
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