Первые регистрации начались ещё с 3 января
В районных ЗАГСах Бурятии прошли первые регистрации рождений 2024 года.
Так, 10 января в Мухоршибирском районе состоялась регистрация малыша, зарегистрированного первым в этом году: 3 января в семье Дениса Сергеевича и Юлии Юрьевны произошло радостное событие – родился сын Роман. Специалисты районного управления поздравили родителей с рождением сына, пожелали всей семье крепкого здоровья и благополучия и вручили первый в жизни младенца документ – свидетельство о рождении.
Также 10 января в Кижингинском районе была зарегистрирована первая актовая запись о рождении. В семье Вячеслава и Натальи родилась дочь, которую назвали именем Есения. Консультанты пожелали мира, добра, крепкого здоровья и благополучия семье и вручили родителям свидетельство о рождении.
В Кабанском районе первая государственная регистрация рождения ребёнка в новом 2024 году состоялась ещё 3 января. Регистрация прошла в рамках суперсервиса «Рождение ребёнка» на основании заявления и медицинского документа о рождении, поступивших в электронном виде с портала «Госуслуг». Работники ЗАГС составили первую запись о рождении малышки с именем Адель. Гербовое свидетельство о рождении маме Светлане Михайловне вручили позже при личном обращении. Родительницу также поздравили с радостным событием и пожелали малышке расти здоровой и счастливой девочкой.
В Бичурском районе первым зарегистрированным ребёнком в новом году стала Анастасия, которая родилась 28 декабря у Олега Викторовича и Людмилы Ильиничны. Родителям вручили свидетельство о рождении дочери и пожелали, чтобы малышка была счастливой, жизнерадостной и здоровой, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В районах Бурятии ЗАГСы зарегистрировали первых детей года
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